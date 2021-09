Décès de Charles Konan Banny : communiqué de GPS

COMMUNIQUE

J’ai appris avec une profonde tristesse, le décès à Paris, le vendredi 10 septembre 2021, du Premier ministre Charles Konan BANNY.

J’en suis, personnellement, très consterné eu égard aux relations particulières qui me liaient à celui qui m’appelait, affectueusement, « mon neveu » et que j’appelais « mon oncle ».

Je perds un véritable ainé qui, dépassant le formalisme protocolaire des fonctions étatiques, a su me mettre le pied à l’étrier en me laissant souvent, intentionnellement, présider le Conseil de Gouvernement afin, disait-il, de me permettre de me faire la main.

Je tiens à témoigner que le Premier Ministre Charles Konan BANNY est véritablement un des plus grands hommes d’Etat de sa génération.

La Côte d’Ivoire perd un grand serviteur qui a mis toute sa compétence, toute son énergie et tout son dévouement au service de son pays qu’il aimait tant. La Côte d’Ivoire perd également un grand patriote qui continuait d’afficher sa volonté permanente de voir son pays renouer résolument avec la paix et la vraie réconciliation entre ses filles et ses fils.

Je m’incline respectueusement devant sa mémoire et je m’associe à la douleur de son épouse, ses enfants, sa famille biologique et politique auxquels je présente mes très sincères condoléances.

Que Le Tout-Puissant le prenne sous sa Grâce!

SORO Kigbafori Guillaume

Ancien Premier Ministre

Ancien Président de l’Assemblée nationale

Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS)

