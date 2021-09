Décès de Charles Konan Banny: Communiqué de Laurent Gbagbo

C’est avec une vive émotion que j ai reçu, ce jour même, l’annonce du décès brutal du Premier Ministre Charles Konan Banny. En ces terribles circonstances, mes premières pensées vont à l’endroit de son épouse déjà durement éprouvée par plusieurs deuils familiaux il y a seulement quelques temps.

J’imagine l’intensité de sa douleur ainsi que celle des enfants et de tous les membres de la famille. Je partage entièrement leur peine et je m’associe à leur deuil.

Je leur présente mes sincères condoleances. J’adresse également mes condoléances au Président Henri Konan Bédié et à la grande famille du PDCI-RDA.

Je salue avec respect la mémoire de ce grand commis de l’Etat qui a été aussi mon proche collaborateur en tant que Premier ministre. Je prie le Tout Puissant afin qu’il lui accorde une place de choix auprès de lui et qu’il panse les plaies de tous ses proches.



𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢

𝗔𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲́𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼̂𝘁𝗲 𝗱’𝗜𝘃𝗼𝗶𝗿𝗲

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡

