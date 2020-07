Décès de Gon Coulibaly : Le Roi Mohammed VI évoque une grosse perte pour l’Afrique

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président ivoirien, Alassane Ouattara, suite au décès du Premier ministre du gouvernement ivoirien, M. Amadou Gon Coulibaly comme constacté par AbidjanTV.Net ce vendredi 10 juillet 2020.

“En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au Président ivoirien, ainsi qu’aux membres de la famille du défunt et à l’ensemble du peuple ivoirien, ses plus sincères condoléances et sa profonde compassion. Dans ce message, le Roi souligne que la disparition de M. Amadou Gon Coulibaly, figure emblématique de la scène politique qui assuma sa haute fonction avec patriotisme, représente une grande perte pour la République de Côte d’Ivoire et pour l’Afrique a-t-il confié

Le programme des obsèques de l’ex Premier ministre, le regretté Amadou Gon COULIBALY

●Mardi 14/07/02 à 9h : hommage de la Nation au palais de la Présidence

●Mercredi 15/07/20 de 8h à 12 h : hommage du RHDP au palais des sports

13h : priere mortuaire a la mosquée de la Riviera Golf

14h: Départ pour Korhogo

●Vendredi 17/07/20: Inhumation.

Lire : Hommage Amadou Gon Coulibaly : Dépôt de gerbe devant l’Ambassade de Côte-d’Ivoire en France et aux États-Unis

Sapel MONE

Comments

comments