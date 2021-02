Décès de Laurent Dona Fologo : Guillaume Soro rend hommage à un homme courtois, humble et ouvert

Les hommages se multiplient suite au décès de Laurent Dona-Fologo, grande figure de la politique ivoirienne qui fut ministre sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, puis de Henri Konan Bédié, est le 5 février 2021 décédé à Abidjan, à l’âge de 82 ans. Le Président de Génération et Peuple Solidaire ( GPS) Guillaume Kigbafori SORO à son tour rende hommage à un homme courtois, humble et ouvert.

Communiqué

J’ai appris avec une vive émotion le décès M. Laurent DONA-FOLOGO, ancien ministre, ancien Président du Conseil Économique et Social. Incarnant ses fonctions avec excellence et dignité, il contribua à promouvoir et à entretenir l’esprit de fraternité et de cohésion entre les Ivoiriens. Houphouétiste résolu, il fit de la promotion des valeurs de paix et de dialogue chères au père fondateur, le socle de sa vie politique. Je garde de lui l’image d’un homme courtois, humble et ouvert avec lequel j’ai eu plaisir à discuter longuement lors des négociations inter-ivoiriennes de Lomé entre le MPCI et le gouvernement ivoirien.

En cette triste circonstance, j’adresse mes condoléances les plus sincères aux membres de sa famille et exprime ma profonde compassion à ses amis, connaissances et à l’ensemble du département de Sinématiali qui perd l’un de ses fils les plus illustres.

Guillaume Kigbafori SORO

