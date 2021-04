Décès de Mamadou Traoré, nouveau président du COSIM : le président de la république pleure son ami

L’Imam Mamadou Traoré, successeur de Feu Cheikh Boikary Fofana, nouveau Cheikh Al Aïma (Pérsident du COSIM), guide suprême de la communauté musulmane en Côte d’Ivoire a tiré sa révérence ce mardi 13 avril 2021. Le président de la République, absent du pays a été informé du décès de guide religieux, ainsi un message de compassion à l’en droit de la famille du défunt et de la communauté musulmane qui débute ce jour, son mois de jeûne a été livré .

“C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris le décès de mon ami et frère, Son Eminence le Cheick Aïma Mamadou Traoré, Président du COSIM et grand Imam de la Mosquée de la Riviera Golf.

Avec la disparition du Cheick Aïma Mamadou Traoré, la communauté musulmane perd un guide et la Côte d’Ivoire, un artisan de paix et de dialogue.

Je présente mes condoléances les plus émues à sa famille, à la communauté musulmane et à l’ensemble des Ivoiriens.

Que son âme repose en paix”, a-t-il compati.

Sapel MONE

Comments

comments