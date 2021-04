Décès de Mamadou Traoré, nouveau président du COSIM : Patrick Achi en larmes

L’Imam Mamadou Traoré, successeur de Feu Cheikh Boikary Fofana, nouveau Cheikh Al Aïma (Pérsident du COSIM), guide suprême de la communauté musulmane en Côte d’Ivoire a tiré sa révérence ce mardi 13 avril 2021. Le premier ministre ivoirien Patrick Achi a livré un message de compassion à l’en droit de la famille du défunt et de la communauté musulmane qui débute ce jour, son mois de jeûne .

“Chers amis,

J’apprends aujourd’hui avec une tristesse infinie le décès du Cheick Traoré Mamadou à Abidjan.

Le Cheick avait succédé le 29 mai 2020, à la tête du Conseil supérieur des imams de Côte d’Ivoire, à Cheick Boikary Fofana dont il fut le fidèle conseiller.

Comme son illustre prédécesseur, il était un homme de sagesse et de foi vraie, de tolérance et d’espérance, de paix et de fraternité, dont l’exemple de vie et de pensée doit continuellement nous inspirer.

En ce jour si particulier où débute le « mois saint » de l’Islam, j’adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille, ses proches et l’ensemble de la communauté musulmane de Côte d’Ivoire.”

Sapel MONE

Comments

comments