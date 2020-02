Décès de Ntoumba Minka: Les hommages de Charlotte Dipanda, Lady Ponce et Mani Bella

L’artiste musicien Ntoumba Minka est récemment passé de vie à trépas après avoir été rongé par la maladie. Quelques jours après l’annonce de son décès, les artistes musiciennes camerounaises ont tenu à lui rendre un hommage à travers quelques messages sur les réseaux sociaux:

Lady Ponce : « tu abandonnes subitement ta petite sœur de cette façon »

« Mon grand frère Ntoumba Mika depuis hier la rumeur de ton départ m’a été confirmée. Pourquoi aussi tôt ? Ce n’est que récemment que tu me promettais encore quelques compositions et tu t’en es allé, je me rappelle encore de tes conseils à notre dernière rencontre, tu m’as promis de m’aider pour la suite de ma carrière et tu abandonnes subitement ta petite sœur de cette façon. J’avais encore espoir que c’était une fausse nouvelle j’ai attendu jusqu’à ce matin et c’est vraiment confirmé. Mes pensées vont à l’endroit de ta famille, de tout tes fans et de tout le monde musical. L’artiste ne meurt jamais, tu resteras en nous éternellement. Tes œuvres resteront pour l’éternité. NTOUMBA MINKA a été le bassiste du grand Meiway de la côte d’Ivoire dans le Zoo Gang. C’est lui qui a fait les toutes premières notes de bass du coupé décalé de Doug Saga, Dj Arafat et Dj Jacob au début des années 2000 et notamment plusieurs tubes à succès dont l’homme est mauvais. Il a accompagné beaucoup d’autres grands artistes à l’international. Notre pays perd un génie »

Mani Bella : « Merci pour tes belles mélodies »

« Après ASSOGO BASS, jeune et talentueux bassiste, voici une icône qui nous quitte. Va et repose en paix grand frère Ntoumba Minka… Merci pour tes belles mélodies. Zéro la vie. Vanité des vanités ».

Charlotte Dipanda : « Je suis choquée par ton départ »

« Mr Minkas comme je t’appelais. Je suis choquée par ton départ. Je ne te savais même pas souffrant. T’étais un good grand frère. Repose en paix mon grand Ntumba Minka. Un artiste ne meurt jamais. Much Love »

La réaction du SYCAMU

« LE SYCAMU, le syndicat camerounais des musiciens à la douleur et le regret d’annoncer le décès à paris de son secrétaire adjoint aux affaires internationale, NTOUMBA MINKA, bassiste émérite. Toutes les condoléances les plus profondes et sincères à sa famille ».

