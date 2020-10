Décès de Philomene Dali : Akissi Delta pleure une fille si douce et si aimante

Depuis le décès de l’actrice du cinéma ivoirien, Philomene Dali, les hommages ne font que se multipliés dans le pays. Les acteurs du 7e art se mobilisent pour rendre un vibrant hommage à la défunte.

Le décès de feu Philomene Dali n’a pas laissé Akissi Delta sans mot. 24 heures après son décès tragique, l’actrice est toujours inconsolable.

“Le monde du cinéma ivoirien est en deuil. Ma Grande famille a perdu une grande actrice.

C’est avec une profonde douleur que nous avons appris ta douloureuse disparition ma fille si douce et si aimante Philomene Dali.

Ma Eve,tu pars trop tôt, de façon trop brutale et atroce tu as été arrachée à notre affection. Nous espérons que Justice sera rendue.

Ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu’il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici bas.

Tu laisses un vide immense derrière toi,et c’est avec beaucoup de tristesses et de compassions que toute l’équipe de ma grande famille par ma voix adresse ses condoléances à ta famille biologique, à tes collègues et à tous tes fans pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux.

Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire ensemble. Mais cela semble s’arrêter aujourd’hui hélas.

Repose en paix ma fille, ma Eve. Que le seigneur t’accueille dans sa demeure céleste et que la terre te soit légère.

A jamais tu resteras dans nos cœurs,” a- dit Akissi Delta.

Sapel MONE

Comments

comments