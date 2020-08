Décès de ROSE MARIE GUIRAUD : le programme des obsèques est connu

LE PROGRAMME DES OBSÈQUES DE FEU ROSE MARIE GUIRAUD

Artiste internationale, Anthropologue, Écrivaine et Chanteuse

Commandeur de l’Ordre National.



VEUF EMMETT MCDONALD ET LA FONDATION GUIRAUD MR/EDEC

informent la Nation Ivoirienne et particulièrement toutes les populations du GRAND OUEST que les OBSÈQUES de la célébrissime ROSE MARIE GUIRAUD Chorégraphe, Anthropologue, Écrivaine, Comédienne et Musicienne internationale, se dérouleront selon le calendrier ci-après :

MERCREDI 19 & JEUDI 20 AOÛT 2020 :

15H A 19H

Présentation des condoléances au domicile familial ( EDEC Riviera Palmeraie )

Prestation des Guirivoires

VENDREDI 21 AOÛT 2020 :

15H – 21H

Présentation des condoléances au domicile familial ( EDEC Riviera Palmeraie )

Prestation des Guirivoires

SAMEDI 22 AOÛT 2020

10H – 16H : Présentation de condoléances

21H – L’AUBE : GRANDE VEILLÉE TRADITIONNELLE A L’EDEC RIVIERA PALMERAIE

DIMANCHE 23 AOÛT 2020

15H – 19H

Présentation des condoléances au domicile familial ( EDEC Riviera Palmeraie )

LUNDI 24 AOÛT 2020

Présentation des condoléances au domicile familial ( EDC Riviera Palmeraie )

Prestation des Guirivoires

MARDI 25 AOÛT 2020

19H – 21H

Veillée et Prière œcuménique à IVOSEP de Treich-ville

Prestation des Guirivoires

Témoignages

MERCREDI 26 AOÛT 2020

21H – L’AUBE

GRANDE VEILLÉE ARTISTIQUE A L’EDEC – RIVIERA PALMERAIE

VENDREDI 28 AOÛT 2020

7H – 8H30 :

LEVÉE DE CORPS A IVOSEP TREICH-VILLE

Oraison funèbre du Professeur Yacouba Konaté ( DG du MASA )

Honneur Militaire

09H30 – 10H : Escale à l’EDEC Riviera Palmeraie

11H00 : Inhumation au cimetière de Williamsville

Pour rappel , le lundi 20 avril 2020, en début de soirée, la Côte d’Ivoire perdait une de ses grandes prêtresses. Marie-Rose Guiraud, décédée des suites d’une longue maladie.

Marie Rose Guiraud (MRG) était une artiste, une femme qui avait trimé à étendre son art au monde entier en multipliant ses talents. Cette danseuse, pionnière de la Chorégraphie en Côte d’Ivoire, est à la fois actrice, chanteuse, auteur-compositeur, dramaturge et même créatrice de costumes

Née le 10 septembre 1944 à Oyably, un village de la préfecture de Kouibly (ouest ivoirien), Marie Rose Guiraud (MRG), a été initiée dès ses 4 (quatre) dans le monde artistique qu’elle a découvert de ses petits pas de danseuse spirituelle et chanteuse traditionnelle africaine jusqu’à être reconnue dans toute sa région.

En 1963, alors qu’elle avait 19 ans, Marie Rose Guiraud a interrompu ses études secondaires pour se lancer dans la vie active. Dans les années 1964, elle a travaillé successivement, comme secrétaire à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire puis au camp Galiéni à Abidjan, sous le général Révolte, où les Français ont reconnu son talent artistique. Partie en France en 1966, elle a suivi une formation d’infirmière à l’école de Nantes, qui formait les étudiants d’outre-mer jusqu’en 1969 où elle a obtenu un certificat.

Puis elle a étudié en Belgique au conservatoire royal où elle a obtenu les diplômes supérieurs d’art dramatique, de danse en rythmique et de diction française. De 1971 à 1972, Marie Rose Guiraud achève enfin sa formation à l’école de comédie musicale de Paris en France et à l’école de danse américaine moderne et contemporaine. A la fin de ses études, la chorégraphe revient en Côte d’Ivoire et devient la directrice du département de danse, des arts et traditions populaires à l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC), où elle exerçait aussi en tant que professeur de danse traditionnelle.

En 1974, elle crée sa compagnie de danse appelée «les Guirivoires». Le premier spectacle de ce groupe s’est tenu au théâtre de la cité de Cocody en janvier 1975, puis elle a participé à la création du groupe de danse ivoirien appelé «Ballet national», en collaboration avec feu Condé Mamadou.

Luttes et reconnaissances

Depuis 1973, MRG et son époux, l’Américain Emmett Mc-Donnald, qui est professeur de musique, se sont investis dans le développement des techniques de la chorégraphie africaine professionnelle, de la danse, du chant et de la musique.

Les étapes importantes de sa vie professionnelle sont d’abord son premier spectacle devant plus de 11.000 spectateurs aux Etats-Unis, son spectacle en France, au Japon, ensuite son invitation en 1977 par les Américains pour enseigner la danse. Dans les années 91-92, MRG a reçu plusieurs prix notamment celui d’officier de l’ordre national qui lui a été décerné par Henriette Dagri Diabaté, alors ministre de la Culture du temps de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Récemment en 2014, le prix de commandeur de l’ordre national va lui être décerné par la Grande Chancelière, qui se trouve être encore Henriette Dagri Diabaté.

Par ailleurs guitariste et percussionniste, elle a, à son actif sept albums en solo. C’est la musique Jazz qu’elle veut maintenant inculquer aux Ivoiriens qui s’intéressent de plus en plus à ce type musical.

En dépit de son parcours marqué de succès, l’artiste n’a pas d’enfant biologique. Toutefois, elle a consacré toute sa vie à aider de milliers d’enfants issus de milieux défavorisés en Afrique, en France comme aux Etats-Unis d’Amérique.

A un moment donné de sa vie au village, l’artiste s’est trouvée très malade jusqu’à tomber dans le coma pendant 3 à 4 jours. Elle en ressort quelques jours après, mais avec le physique déformée à force de rituels spirituels. C’est une autre étape qui a marqué sa vie.

C’est une vie bien remplie pour Marie Rose Guiraud

Mme Guiraud est la fondatrice-directrice de plusieurs institutions sociales et caritatives: Ecole privée de danse et d’échange culturel (EDEC), Fondation Guiraud MR/EDEC, les compagnies de danse «Les Guirivoires» et «les Guirettes» en Côte d’Ivoire. Aux Etats-Unis d’Amérique, elle a créé l’ONG à dénommée Société 501 (C3) Guiraud McDonnald Cultural Exchange Inc et la «Guirivoire Danse Theatre Company» basées à New York.

Comme la résument de nombreux acteurs culturels sur le continent et dans le monde, c’est une vie bien remplie pour Marie Rose Guiraud, pionnière de la Côte d’Ivoire artistique.

Sapel MONE

