Décès de Seydou Elimane DIARRA : Ouattara pleure un homme d’Etat et de consensus

S.E Monsieur Alassane Ouattara fond en larmes suite à la nouvelle du décès de Seydou Eliane DIARA. Apprends Abidjan TV.

”C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris le décès de mon Tonton, Seydou Elimane DIARRA, ancien Premier Ministre de Côte d’Ivoire.

Je salue la mémoire d’un grand diplomate, un homme d’Etat et de consensus, auquel mon épouse Dominique et moi-même étions très attachés. Nous partageons le chagrin et la douleur de sa famille et présentons nos sincères condoléances à son épouse Josiane, à ses enfants, ainsi qu’à toute sa famille. Nos prières les accompagnent. Repose en paix Tonton Seydou !” écrit le Président de la République .

Seydou Diarra, est mort, dimanche 19 juillet, à Abidjan à l’âge de 87 ans.

Originaire du Grand Nord musulman, il incarne l’histoire politique de son pays, ses ombres comme ses rutilances.

Il fut le chef du gouvernement sous la transition militaire dirigée par le général Robert Gueï, après le coup d’Etat de Noël 1999, jusqu’à octobre 2000.

