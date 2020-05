Décès du Cheick Boikary Fofana: Bédié pleure un “homme de foi, respectueux des valeurs prescrites par l’islam” (Message)

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris, dans la soirée du dimanche 17 Mai 2020, le décès survenu le même jour du Cheick Al Aïma Boikary FOFANA, Président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques (COSIM) et Imam de la mosquée des Deux Plateaux, située dans la commune de Cocody.

Je retiens de lui qu’il a été un homme courageux et plein de vie dans toutes ses entreprises.

Brillant Etudiant et diplômé de l’Université El Azar d’Egypte, il a bien voulu accepter d’embrasser la carrière de banquier, sur ma recommandation à feu Abou DOUMBIA, Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banques.

Il n’a cessé de me témoigner son amitié et son affection lors des visites qu’il me rendait à Daoukro et m’a toujours renouvelé ses félicitations pour les constructions des mosquées du Plateau et de Daoukro.

Homme de foi et respectueux des valeurs prescrites par l’islam, il a participé, activement, à l’organisation de la vie spirituelle de la communauté musulmane en Côte d’Ivoire.

Il s’est, également, investi dans les actions de réconciliation nationale et de recherche de la paix en Côte d’Ivoire, aux côtés de la société civile et des autres communautés religieuses.

En ces douloureux instants, je voudrais saluer sa mémoire et adresser, en mon nom personnel et celui du PDCI-RDA, mes sincères condoléances à sa famille biologique et à l’ensemble de la communauté musulmane de Côte d’Ivoire.

Que nos ferventes prières, en cette période cultuelle importante qu’est le ramadan, accompagnent son âme afin qu’elle repose en paix.

Fait à Daoukro, le 18 Mai 2020

Henri Konan BEDIE

Président du PDCI-RDA

