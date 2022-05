Décès du président des Émirats Arabes Unis, Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane

Le président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, est décédé à l’âge de 73 ans, a annoncé vendredi 13 mai 2022, l’agence de presse officielle WAM.

A l‘annonce de la mort du président, tous les programmes télévisés ont été interrompus aux Émirats arabes unis pour diffuser une prière, et le gouvernement a décrété un deuil officiel et les drapeaux mis en berne pour une durée de 40 jours, indique le média.

Selon la Constitution émirienne, le vice-président et Premier ministre Sheikh Mohammed Ben Rashid Al-Maktoum, souverain de Dubaï, assurera la présidence jusqu’à ce que le conseil fédéral, qui regroupe les souverains des sept émirats, se réunisse dans les 30 jours pour élire un nouveau président.

Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane a été d’abord désigné vice-Premier ministre après l’établissement en 1971 de la fédération, qui comprend Abou Dhabi et Dubaï, avant de succéder en 2004 à son père, cheikh Zayed Ben Sultan Al-Nahyane, président et père-fondateur des Émirats arabes unis, riche État du Golfe regroupant sept émirats dont Dubaï et la capitale Abou Dhabi.

Sous le mandat de cheikh Khalifa, les Émirats connaissent un rapide essor économique, portés par les richesses pétrolières d’Abou Dhabi, qui concentre 90 % des réserves de la fédération, et l’affirmation de Dubaï comme hub de la finance, luxueuse destination touristique ou encore carrefour du transport aérien

