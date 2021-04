Décès inattendu de BA AIMOND Mahely Chantal : la note de condoléances de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui circule sur la toile

L’ancien Président ivoirien est en deuil. Suite au décès inattendu de Madame BA AIMOND Mahely Chantal, l’ex chef d’Etat a adressé une note de condoléance à l’endroit de la famille éplorée . Ci-dessous l’intégralité du message.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la nouvelle renversante du décès inattendu, ce vendredi 29 avril 2021, de madame BA AIMOND Mahely Chantal.

J’adresse, en cette circonstance douloureuse pour nous tous, mais beaucoup plus pour ses enfants, mes sincères condoléances à ceux-ci, à l’ensemble de sa famille ainsi qu’à toute la diaspora ivoirienne et africaine. J’ai été très sensible à son engagement sans réserve pour notre cause, particulièrement pendant ces dix dernières années, et je ressens une profonde tristesse de ne pouvoir lui témoigner de de son vivant toute ma gratitude. Je rassure sa famille, notamment ses enfants, de toute ma solidarité. Je prie ardemment pour le repos de son âme. Que le Tout Puissant lui accorde la plénitude de sa miséricorde et lui réserve une place de choix dans son paradis.

Merci pour tout Mahely BA.

Affectueusement.

Le Président Laurent GBAGBO

p.o

Son porte-parole

Le ministre Justin Katinan KONE

