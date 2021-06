Deuil : Communiqué du médiateur de la république suite au décès de Konaté Moussa, conseiller

Le Médiateur de la République a la profonde tristesse de vous faire part du décès de son collaborateur, Monsieur KONATE Moussa, Conseiller à l’Institution « Le Médiateur de la République ». Décès survenu le lundi 07 juin 2021.

Travailleur acharné, auréolé de son immense sagesse et d’une grande éloquence, il fut un collaborateur au professionnalisme admirable.

En ce moment de profonde peine et de grande émotion, Le Médiateur de la République présente ses condoléances les plus sincères et toute sa sympathie à sa famille et à l’ensemble du personnel de l’Institution affectés par cette disparition.

Collaborateur exceptionnel par l’exemplarité de sa carrière, il nous laisse le souvenir d’un homme intègre et sociable.

La date des obsèques vous sera communiquée ultérieurement.

Adama TOUNGARA

Médiateur de la République

Comments

comments