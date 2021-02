Deuil / décès de Tia KONE et Solange Woi Messe : Mabri pleure des proches

Le président de l’ UDPCI, Albert Toikeusse Mabri est en deuil. L’ancien Ministre Rhdp vient de perdre deux illustres proches de sa région( le Topki).

Ce mardi 9 fevrier 2021, le Président de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) a été informé du décès du Président Tia KONE, ancien président du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, (12 Juillet 2000 au 13 Avril 2011) et de Madame Solange Woi Messe, tous deux proche de l’illustre membre fervent de l’opposition ivoirienne. L’annonce vient d’être faite sur sa page Facebook officielle par lui même.

“J’ai appris avec beaucoup de tristesse les décès du Président Tia KONE et de Madame Solange Woi Messe.

Puisse Dieu accepter leur âme et consoler leur famille, Madame Lucienne Tia et le Doyen Alphonse Woi Messe en particulier. Condoléances à la Sous-préfecture de Gbangbegouine, au pays Toura, à Biankouma et à la grande région du Tonkpi,” Albert Toikeusse Mabri.

