Deuil/PPA-CI: Décès brutal de Me Kouassi André, proche collaborateur de Laurent Gbagbo.

Le parti des peuples africains-Côte d’Ivoire de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo est en deuil. Me Kouassi Kouakou André, membre du Conseil stratégique est décédé.

C’est un autre coup dur pour l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo et le parti des peuples africains-Côte d’ Ivoire. Me Kouassi Kouakou André, ancienne membre du Conseil stratégique du PPA-CI est décédé brutalement dans la nuit du mercredi 27 avril 2022, informe un communiqué signé du porte-parole Justin Koné Katinan.

« En cette douloureuse circonstance, son excellence Laurent Gbagbo présente ces sincères condoléances à la famille biologique de celui qui était son ami et proche collaborateur ainsi qu’à l’ensemble des militants, militantes et sympathisants du PPA-CI », exprime le communique.

Ex-membre de la Commission statut et règlement intérieur du Congrès constitutif du PPA-CI, feu Kouassi Kouakou André était également un très proche collaborateur de Laurent Gbagbo. Membre du Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire, il a également Conseiller spécial du président de la République de Côte d’Ivoire, à l’époque du régime des refondateurs.

Afin de saluer la mémoire de ce militant des premières heures de l’ex-Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, le président du PPA-CI a décidé de la suspension pour une durée de 3 jours de toutes les activités politiques parti.

Le décès subit de Me Kouassi Kouakou faut-il le souligner, intervient quelque mois après le décès de l’ex-Alphonse Douaty. L’ancien ministre ivoirien de l’Agriculture survenu le 30 janvier dernier des suites d’une longue maladie, alors que le PPA-CI et son président venait fraîchement de porter en terre l’ex-Ambassadeur Richard Kodjo, ancien membre du Conseil Stratégique et Politique du PPA-CI, rappelé à Dieu le mardi 11 janvier 2022.

