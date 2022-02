Deuil: une forte délégation du PPA-CI chez Adama Dahico pour pleurer son père disparu

Le Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, a dépêché une délégation du Parti, ce matin du mercredi 02 février 2022, au domicile de son ami, Adama Dahico, suite au décès de son père, a-t-on appris travers un communiqué rendu public.



Selon le dit communiqué, cette délégation conduite par le Ministre Justin Katinan Koné, Porte-parole du PPA-CI et vice-président du CSP, a présenté, à Adama Dahico et sa famille, les condoléances du Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, de la Direction du Parti et des militants.

Dès son retour de Mama, le Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, effectuera, lui même, le déplacement afin d’apporter son soutien à son ami Adama Dahico.



Outre le Ministre Justin Katinan Koné, la délégation était composée des camarades Bamba Massany et Koné Boubakar, membres du CSP du PPA-CI, de l’honorable Michel Gbagbo, vice-président du PPA-CI, le Directeur de Cabinet du CA d’Abobo et Coulibaly Siaka, CA de Niakara.





