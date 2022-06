Élu président de l’assemblée nationale, Adama Bictogo sur les tombes de Hamed Bakayoko, Amadou Soumahoro et Gon Coulibaly.

Le nouveau président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo a rendu, ce 12 juin 2022, les honneurs aux illustres disparus du RHDP en se rendant sur les tombes des Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko puis de son prédécesseur Amadou Soumahoro.

C’est d’abord à Séguéla que son périple a commencé. A la tête d’une forte délégation de députés et des cadres du woroba dont le ministre Bouaké Fofana, le président de l’Assemblée Nationale fraîchement élu, Adama Bictogo est arrivé dans la matinée. Il a été accueilli par les autorités administratives, les chefs traditionnels et des membres des deux familles. Après les civilités, il s’est rendu sur la tombe de Feu le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, puis quelques temps après sur celle de son prédécesseur Feu le Président Amadou SOUMAHORO.

Sur ces deux tombes, le nouveau Président de l’Assemblée Nationale s’est recueilli. Comme il est de circonstances. Instant de silence et prières. Un acte de devoir qu’il s était imposé avant de débuter sa madature. Dans chacun des caveaux des illustres disparus, il a déposé une couronne de fleurs. A Séguéla, il a eu des échanges avec les chefs traditionnels, religieux , les familles ,le chef de canton et de terre de Séguéla. Ils ont unanimement salué son humilité et son humanité. Ils lui ont fait des bénédictions.

Dans l’après midi, il a quitté Séguéla pour Korhogo où il était question également d’honorer la mémoire d’un autre illustre disparu, Feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, AGC. Son grand frère comme il aimait à l’appeler fraternellement.

A Korhogo comme à Séguéla, l’émotion reste palpable sur le visage du Président de l’Assemblée Nationale. Le regard caché derrière des lunettes de soleil. Les autorités administratives et politiques lui rendent les honneurs. Il est accueilli par la grande famille Gon qui apprécie sa démarche et salue sa reconnaissance. Dans le caveau et sur la tombe de AGC, le Président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo pense à son défunt frère. Son “frère de lutte” avec qui, il avait une relation très particulière et trentenaire. S’est il certainement souvenu de leurs longues années de fraternité interrompues par la mort. Le regard fixe, il s’est incliné sur la tombe de AGC après avoir la aussi déposé une couronne de fleurs. Le Président de l’Assemblée Nationale Adama Bictogo comme à Séguéla a été reçu par les chefs traditionnels, religieux et la famille GON. Cette journée a été pleine en souvenirs et forte en émotions mais le président de l’assemblée nationale l’a voulu ainsi. ” c’est un devoir de mémoire que je me suis imposé. Je ne pouvais pas commencer ma présidence sans venir à Séguéla et à Korhogo pour m’incliner sur la tombe de mes frères avec qui j’ai commencé la politique et travaillé ensemble auprès du président de la République Alassane Ouattara. Ce sont trente années d’amitié et de combats politiques que nous avons partagées. Je suis venu en souvenir de ce que nous avons fait ensemble et de ce que nous avons été. Des frères qui ont mené la lutte ensemble aux côtés du président Alassane Ouattara” a t il confié à la fin de la visite.

