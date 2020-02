Erickson Le Zulu : Une concertation entre Paris et Abidjan pour décider d’une nouvelle date de l’inhumation

Hier mercredi 19 novembre, alors que la famille du showbiz d’Erickson le Zulu en Côte d’Ivoire se réunissait à Abidjan, sa famille biologique, ses proches et sa compagne sur Paris se concertaient, eux aussi.

Plusieurs membres de la famille de l’artiste décédé auraient convergé de plusieurs villes d’Europe pour statuer ensemble sur la question du lieu où doit être inhumé l’artiste Coupé-Décalé décédé en fin de week-end dernier à Paris. La date du samedi 22 février pour l’enterrement ne serait donc plus à l’ordre du jour.

Du côté d’Abidjan, rien n’a été non plus décidé car ses proches d’ici attendent la décision de Paris. Cependant, l’on souligne qu’une aide de bonnes volontés ou de l’Etat pour le transfert de la dépouille de l’artiste serait la bienvenue, afin qu’Erickson Le Zulu qui a fait l’essentiel de sa carrière en Côte d’Ivoire, soit inhumé ici, et non pas à Paris.

Cette aide (particulière ou institutionnelle) est d’autant plus attendue que le rapatriement de la dépouille coûte excessivement cher, comme on le sait.

Espérons que des bonnes volontés, ou même nos autorités étatiques, apportent ce coup de pouce indispensable pour que soit réalisé le vœu des enfants du défunt, vœu qui est également celui de la plupart de ses admirateurs en Côte d’Ivoire.

