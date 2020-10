France/Brigitte Macron : son ex-mari meurt à 68 ans en secret

Tiphaine Auzière, l’une des filles de Brigitte Macron, révèle dans les colonnes de Paris Match que son père, André-Louis Auzière, est mort en décembre dernier. L’homme avait été le premier mari de l’actuelle Première dame.

Terrible nouvelle pour Brigitte Macron. Son ex-mari André-Louis Auzière est décédé… en décembre 2019. La nouvelle n’était pas sortie et voilà qu’elle est révélée par Tiphaine, l’une de ses filles, dans les colonnes de Paris Match, en kiosque ce jeudi 8 octobre. “Mon père est mort, je l’ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. Je l’adorais, c’était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter,” explique la jeune femme à nos confrères. Selon Closer, l’ex-mari de la Première dame a été enterré au cimetière du Père-Lachaise. Contacté par nos soins, l’entourage de Brigitte Macron n’a pas souhaité révéler si cette dernière a assisté aux obsèques.

André-Louis Auzière et Brigitte Macron s’étaient mariés en 1974 et ensemble. Peu après s’être unis, le couple a accueilli trois adorables enfants : Sébastien (en 1975), Laurence (en 1977) et enfin Tiphaine (en 1984). Après des années de bonheur, le couple a traversé une petite turbulence lorsque Brigitte, alors professeure de théâtre, fait la rencontre d’un certain Emmanuel Macron. Les deux parlent beaucoup de littérature, de théâtre, puis l’élève fait sa déclaration à sa professeure. Une scène qui s’est déroulée en 1994. Pour Brigitte, ce n’était pas possible, d’autant plus qu’elle avait une famille. L’amour l’emportera mais dans une certaine discrétion, jusqu’à son divorce avec André-Louis Auzière, en 2006, et son mariage avec Emmanuel Macron en 2007.

merveilles

Comments

comments