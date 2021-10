Ghana: décès du célèbre acteur Aboagye Brenya

L’industrie cinématographique du Ghana est en deuil. Le vétéran et célèbre acteur King Aboagye Brenya est décédé des suites d’une longue maladie à 82 ans.

L’acteur Aboagye Brenya qui a joué dans plus de 50 films de Kumawood est passé de vie à trépas. Selon les informations rapportées par les médias ghanéens, il est décédé ce vendredi 1er octobre 2021 des suites d’une longue maladie.

Le roi Brenya, comme on l’appelait affectueusement a fait preuve d’une carrière brillante et polyvalente grâce à sa parfaite intégration au Kumawood et au Ghallywood en raison de son contrôle sur les dialectes twi et anglais. Malade depuis quelques années, Il a été absent des écrans pendant un certain temps. En août 2017, l’acteur de Kumawood Lilwin a fait don d’un important montant d’argent et d’articles à l’acteur légendaire pour sa maladie.

Pour rappel, Il a joué dans des films avec Agya Koo, Lilwin, Kwaku Manu, Mercy Aseidu, et plusieurs autres célèbres acteurs. L’annonce de son décès plonge le monde cinématographique ghanéen dans une extrême affliction.



