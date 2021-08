Guinée: décès du l’ancien numéro 2 de la junte militaire dirigé par Dadis Camara

L’ancien numéro 2 de la junte militaire dirigée par le capitaine Dadis Camara est décédé des suites d’une maladie. Mamadouba Toto Camara, ex-numéro 2 du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD, la junte dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara qui a pris le pouvoir en décembre 2008 à la mort du général Lansana Conté et ancien ministre de la Sécurité le est décédé lundi à Conakry des suites de maladie.

Malade, il avait dû se rendre à l’ étranger pour recevoir des soins. Son décès intervient alors qu’il était revenu depuis peu à Conakry.

Dans un communiqué , le ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané, a présenté « ses condoléances les plus attristées à [sa] famille ». « Sa mort a été accueillie avec beaucoup d’émotion et de tristesse par le président de la République et par le gouvernement, ajoute Tibou Kamara. La Guinée salue la mémoire d’un officier, d’un soldat qui l’a servie durant toute sa vie.

Ancien numéro deux du CNDD, il avait été inculpé dans le cadre de l’enquête sur le massacre du 28 septembre 2009 et « poursuivi pour les exactions commises par les forces de police placées sous son commandement.

Il est inhumé hier vendredi 27 Août 2021 au cimetière de Cameroun ,à Conakry, selon le ministère de la Défense nationale.

Koaci

