Hommage à Amadou Gon Coulibaly : “Maman Hadja Fatoumata Gon Coulibaly, séchez vos larmes ! “(Kandia Camara )

La Ministre Kandia Camara a rendu un vibrant hommage à feu Amadou Gon Coulibaly.

Le 14 juillet dernier, un hommage national a été rendu à l’ex-premier ministre Aamadou Gon Coulibaly. Au cours de cette cérémonie riche en émotion, la ministre Kandia Camara arrive à faire fondre en larmes le public venu nombreux à l’esplanade du palais présidentielle . Elle n’a sur tout pas manqué de remonter le moral de la Mère et de l’épouse du disparu.

“Aujourd’hui, plus que jamais, je mesure l’apport d’Amadou Gon COULIBALY à nos vies individuelles parce qu’il aura été le soleil dans le ciel et nous n’étions que les étoiles. L’heure n’est plus aux pleurs. Maman Hadja Fatoumata Gon Coulibaly, séchez vos larmes ! Vous avez certes perdu un fils mais vous avez gagné l’affection de tous les enfants du RHDP et de la Côte d’Ivoire.” A-t-elle déclaré.

Sapel MONE

Comments

comments