Hommage au Premier Ministre : “Amadou, je t’aime moi aussi” (Alassane Ouattara )

A l’occasion de la grande cérémonie d’hommage que le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), rendait au Premier Ministre Amadou GON Coulibaly, le mercredi 15 juillet 2020, au Parc des sports d’Abidjan-Treichville, le Président Alassane Ouattara a salué la mémoire de celui qu’il appelait affectueusement “son fils” et remercié tous les Ivoiriens pour leur soutien.

C’était en présence de son épouse Dominique Ouattara, des cadres du parti et de milliers de militants et sympathisants.

« La douleur est immense et profonde. Amadou, je t’aime moi aussi », a dit Alassane Ouattara, qui prenait la parole pour la première fois depuis le décès du Premier Ministre le 08 juillet.

« Au nom des grandes familles Ouattara et Gon Coulibaly, je voudrais vous remercier pour l’accueil et la disponibilité que vous lui avez accordés tout au long de sa carrière. Merci pour mon fils Amadou. Merci à sa famille. Vos prières l’accompagnent», a ajouté le Président de la République devant un public ému et arborant des T-shirts à la mémoire du défunt.

A cette occasion, Alassane Ouattara a annoncé que, de concert avec la famille de l’illustre disparu, la cérémonie du quarantième jour est prévue pour le dimanche 16 août à Korhogo, après celles des 3 ème et 7ème qui se dérouleront le 17 juillet.

Tour à tour, plusieurs cadres du RHDP, entre autres, les ministres Adjoumani Kouassi, Anne Désirée Ouloto, Raymonde Goudou Coffie, Ally Coulibaly, le ministre gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, et le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, ont salué, à l’unanimité, les qualités du Chef de gouvernement qu’ils appelaient affectueusement “Le Lion”.

Pour certains, Amadou Gon Coulibaly était un homme de rigueur, de méthode, au sens élevé de responsabilité et un exemple de loyauté. Pour d’autres, il avait érigé la fidélité en principe de vie, avait combattu l’injustice et l’arbitraire, et était un travailleur infatigable, silencieux, efficace et humble qui a mis toutes ses ambitions au service de la nation.

Des extraits de discours du Premier Ministre ont été diffusés sur les écrans installés pour la circonstance. Amadou Gon Coulibaly était le candidat choisi par son parti pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Sapel MONE

Comments

comments