Hommage au Premier ministre Hambak : le Président Bédié aux côtés de la veuve

Hier mardi 16 mars, le président HENRI KONAN BÉDIÉ, Président du PDCI-RDA, chef de file de l’opposition ivoirienne en compagnie de son ÉPOUSE, les MEMBRES de sa FAMILLE ainsi que les CADRES du PDCI-RDA ont apporté leur soutien et réconfort à la famille du PREMIER MINISTRE HAMED BAKAYOKO, a appris AbidjanTV.

LE SECRÉTAIRE EXÉCUTIF en CHEF du PDCI-RDA, le Professeur MAURICE KAKOU GUIKAHUÉ présent a traduire les mots du PRÉSIDENT BÉDIÉ :

« L’atmosphère est lourde… La Côte d’Ivoire est en deuil et le PRÉSIDENT HENRI KONAN BÉDIÉ est, également, en deuil. Sa FAMILLE BIOLOGIQUE et sa FAMILLE POLITIQUE sont venues présenter en son nom et celui du PDCI-RDA, leurs SINCÈRES CONDOLÉANCES. Le PRÉSIDENT BÉDIÉ et le PDCI-RDA sont peinés pour le rôle important que jouait HAMED BAKAYOKO. Nous le regrettons sincèrement .»

Ce mercredi 17 mars 2021, la Cérémonie d’hommage de la Nation au Premier ministre, Hamed Bakayoko, se tient au Palais de la Présidence de la République d’Abidjan-Plateau.

Sapel MONE

Comments

comments