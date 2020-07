Hommage national à Amadou Gon Coulibaly : Charles Blé Goudé s’invite à la cérémonie

Charles Blé Goudé célèbre feu Amadou Gon Coulibaly en cette journée d’hommage national à l’illustre disparu . Sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la jeunesse ivoirienne laisse un message qui ne reste point inaperçu . AbidjanTV.Net vous rapporte fidèlement ses propos.

“Aujourd’hui 14 juillet 2020, la Côte d’ivoire, mon pays rend un hommage national à son dernier Premier Ministre décédé à la tâche.



Bien que loin de mon pays, je voudrais me joindre aux ivoiriens dans leur ensemble pour m’incliner aussi devant la dépouille de cet homme qui a servi notre pays en restant fidèle à ses convictions et à sa famille politique.



J’aurais été sur le sol ivoirien que j’aurais sacrifié à ce devoir républicain et patriotique. La culture africaine me le recommande, mes valeurs et ma conception de l’exercise de la politique me l’exigent.



Adieu excellence monsieur le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly. Que la terre vous soit légère !



Fait à La Haye le 14 juillet 2020

Charles Blé Goudé

Citoyen ivoirien”

Sapel MONE

