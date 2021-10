Hommage national à Charles Konan Banny : le Président Ouattara pleure son Ami

La Côte d’Ivoire a rendu hommage à son ancien premier ministre Charles Konan Banny, décidé le vendredi 10 septembre 2021 en France, à l’âge de 78 ans, de la Covid-19.

C’est à l’esplanade du palais présidentielle que s’est réunie la Côte ‘Ivoire entière pour rendre un dernier hommage à son illustre fils, jeudi 07 octobre 2021 en présence du Président de la République , Son Excellence Alassane Ouattara.

“Moments de grande émotion et de recueillement, ce jeudi matin, à la cérémonie d’hommage de la Nation à mon ami et frère, Charles KONAN BANNY, ancien Premier Ministre, ancien Président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) et ancien Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Je réitère mes condoléances les plus émues à son épouse Massandjé, à ses enfants, à sa famille ainsi qu’à tous ses proches.

Que son âme repose en paix”, a dit Alassane Ouattara .

C’était en présence des plus hautes autorités de l’Etat, notamment, le Premier Ministre Patrick Achi, les présidents d’institutions, le corps diplomatique, ainsi que la famille éplorée.

Cette cérémonie a été marquée, entre autres, par l’oraison funèbre lue par l’Inspecteur général d’Etat, Théophile Ahoua N’doli, les honneurs militaires, la remise du portrait de l’ancien Premier Ministre et la remise du Drapeau à la veuve du défunt par le Chef de l’Etat.

Décédé le vendredi 10 septembre 2021 en France, à l’âge de 78 ans, Charles Konan Banny a été gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) du 1er janvier 1994 à 2005, Premier Ministre du 4 décembre 2005 au 29 mars 2007 et président de la Commission dialogue vérité et réconciliation (CDVR) après la crise post-électorale 2010-2011 de septembre 2011 à décembre 2014.

Sapel MONE

