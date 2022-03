Hommage : Qui est JEAN ROGER ADOM

De Max Yvon Colby Amani

Celui qui a coaché Asalfo au studio sur ses premiers Album (écouté Amoulanga son nom est dedans )

. Celui qui a fait les choeurs sur les albums de tous les artiste zouglou de la Génération intermédiaire (Soum bill, Yodé &Siro ,Espoir 2000 etc) et de la 2eme Génération (les patrons, le mercenaires etc)

. Celui qui a été la seconde voix sur scène de tous les grands zouglou qui sont apparut de 1990 à 2010

. Chef d’orchestre du King Solo de Gadji Celi

. Chef d’orchestre des Patrons

. Chef d’orchestre Soum Bill

. Choriste attitré de David Tayoro (sur scène comme au studio)

. Choriste et Directeur Artistique de la Dream Team

. Initiateur du Mouvement d’interprétation Zouglou en orchestre Live avec son groupe Zouglou Makers

. Il ya même un festival Zouglou FIZ où 20 artistes se sont succédé avec leur orchestres

Mais lui seul faisait partit de tous les orchestres. Sacré Jean Roger Adom

A la base, agent de #CIE…Tu as cru en ton rêve et tu as REUSSI.

Va en paix l’artiste !

