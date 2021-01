Hommage : qui était réellement Guy-alain Emmanuel GAUZE ?

Guy Emmanuel Alain Gauze, est décédé à Abidjan, l’ Ancien Représentant permanent de la République de Côte d’Ivoire à Genève en Suisse n’est plus, la nouvelle vient de tomber. Il fut également ministre des Matières premières et du Commerce extérieur sous Félix Houphouët-Boigny.

Biographie

A l’âge de 37 ans, SEM Guy-Alain Gauze entame une carrière ministérielle qui durera 11 ans. Auparavant, et depuis toujours pourrait-on dire, ce fils de Ferké était dans le café-cacao, à Londres (Royaume uni). Il y retournera à l’ issue de l ‘aventure gouvernementale. C`est dire que ce grand Monsieur – au propre comme au figuré – a les matières premières dans la peau…

Guy-Alain GAUZE entame sa carrière ministérielle (11 ans), à l’âge de 37 ans. Tour à tour, il sera, de 1989 à 1993, Ministre délégué auprès du Président de la République (SEM Félix HOUPHOUET-BOIGNY) chargé des Matières premières puis Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Matières premières. De 1993 à 1998, il sera Ministre des Matières premières, chargé des filières agricoles des négociations et de la mise en œuvre des Accords Internationaux de produits de base (café, cacao, caoutchouc, coton) et des Protocoles ACP-UE sur les produits de base (sucre, banane…), du suivi et de la gestion des marchés à terme (Londres et New-York). En 1998, il est nommé Ministre du Commerce extérieur, avant de servir à partir de 2000, en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du BENELUX (Royaumes de Belgique, des Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg) et auprès des Communautés européennes (2000-2002) ensuite en qualité d’Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Genève de 2006 à ce jour. Dans ses différentes qualités et capacités d’Ambassadeur et de Ministre, il a été négociateur pour la Côte d’Ivoire des Accords de coopération ACP-UE, de Lomé II (1980-1985), de Lomé III (1985-1990), Lomé IV (1990-2000) et Cotonou (2000).

Vice-Porte-parole ministériel des pays ACP pour les négociations du régime commercial ACP-UE de l’Accord de Cotonou signé le 23 juin 2000.

Président du Comité ACP des produits de base et porte-parole ministériel ACP pour les produits de base des Conventions de Lomé III et Lomé IV et porte-parole ministériel des pays ACP producteurs de Bananes auprès de l’Organe de Règlement des Différends (ORD) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (1993-1999). L’Ambassadeur Guy-Alain GAUZE a été Président du Comité ACP du Développement durable et des pays les moins avancés (Bruxelles, 2001). Il a présidé, en qualité de Ministre des Matières Premières, le Conseil international du Café (OIC) et le Conseil International du Cacao (OICC) à Londres entre 1989 et 1999.

Il fut Président et porte-parole de l’Organisation Interafricaine du Café (OIAC) Président et porte-parole de l’Alliance des pays producteurs de cacao (Cocoa-Alliance) et Gouverneur au titre de la Côte d’Ivoire du Fonds Commun des Produits de base (Hollande) – Porte-parole des pays producteurs de cacao au sein du Comité du Codex-Alimentarus de la Fao à Berne et à Thun, (Suisse). Il a été Porte-parole des producteurs de caoutchouc pour les négociations de l’Accord international sur le Caoutchouc sous les auspices de la CNUCED, et Porte-parole de l’UEMOA aux négociations de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Seattle (USA). L’Ambassadeur Guy-Alain GAUZE a été Chef de délégation pour les négociations de la dette publique bilatérale de la Côte d’Ivoire avec le Club de Paris (1992) en sa qualité de membre des Comités interministériels des matières premières, de la mobilisation des ressources extérieures, de la réforme des filières Café/Cacao, de la privatisation et de la politique d’ajustement structurel en Côte d’Ivoire.

Curriculum Vitae

FORMATION ET CARRIERE DIPLOMATIQUE

L’Ambassadeur Guy Alain GAUZE est Diplomate de carrière, il est diplômé du cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) (Diplomatie, Finances et comptabilité publiques, Relations économiques internationales, Droit administratif, pratiques diplomatiques et consulaires). Il fut major de sa promotion de diplomates (1976-1978). Titulaire d’un diplôme supérieur en études européennes (Sciences politiques, économie et droit communautaires) de l’Université de Louvain (Belgique), l’Ambassadeur Guy-Alain GAUZE est également diplômé de l’Université d’Abidjan – Côte d’Ivoire (Faculté des Sciences humaines et de lettres) (1976) Il s’est par la suite spécialisé en relations économiques internationales et politique de développement à l’Institut d’Administration publique de Paris (Pratique des Accords de coopération ACP-CEE).

Il a été chef de la Division des Affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères de Côte d’Ivoire et professeur (chargé de cours magistraux et pratiques) à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) d’Abidjan de 1979 à 1981. De 1981 à 1987, il est Conseiller d’Ambassade, chargé de la coopération au développement et des affaires économiques à l’Ambassade de Côte d’Ivoire au BENELUX (Royaume de Belgique, Royaume des Pays-Bas, Grand-duché du Luxembourg) et auprès de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles. De 1987 à 1989, l’Ambassadeur Guy-Alain GAUZE exercera en qualité de Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire et des huit (08) Etats membres de l’Organisation Africaine et Malgache du Café (OAMCAF) auprès des Organisations Internationales de Produits de base à Londres. Il a été en charge des négociations et du suivi des Accords internationaux sur les matières premières et a assumé les fonctions de Porte-parole et négociateur en chef de la Côte d’Ivoire et de l’OAMCAF au sein du Conseil et des comités techniques de l’Organisation Internationale du Cacao (OICC), de l’Organisation Internationale du Café (OIC) au Fonds commun des produits de base à Amsterdam, à l’Organisation Interafricaine du Café (OIAC) et à l’Alliance des Producteurs mondiaux du Cacao (Cocoa Alliance). De 2000 à 2002, il est Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire auprès des Royaumes de Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg (BENELUX) et chef de la Mission permanente auprès de la Commission de l’Union européenne à Bruxelles. Ambassadeur-Conseiller spécial auprès du Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Laurent GBAGBO, chargé du Commerce extérieur de 2002 à 2006, l’Ambassadeur GAUZE est depuis août 2006, Ambassadeur, Représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations-Unies (ONU), de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et des autres institutions spécialisées à Genève. De 2007 à 2008, l’Ambassadeur GAUZE a été Coordonnateur et Porte-parole du Groupe africain à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et négociateur du Cycle de Doha à Genève, et Président du Groupe africain au Comité préparatoire (PREPCOM), de la CNUCED XII (Accra) (2007 à 2008). Coordonnateur des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire (UEMOA) à l’OMC, il est également Coordonnateur et Porte-parole du Groupe africain pour les questions relevant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés (HCR) à Genève (2007 à 2008). L’Ambassadeur GAUZE assume, depuis janvier 2009, le mandat de Coordonnateur et Porte-Parole du Groupe africain à la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED). L’Ambassadeur GAUZE a présidé la session des experts de la CNUCED sur les produits de base et celle sur le renforcement des capacités dans les secteur de l’assurance et de la réassurance en Afrique. (2009)

TRAVAUX ET PUBLICATIONS TECHNIQUES

SEM Guy-Alain E. GAUZE, est auteur de plusieurs travaux et publications techniques : « De la nécessité d’une coopération entre pays producteurs et consommateurs de matières premières ». Publication-CNUCED sous la direction de Erik Chrispeals, Conseiller juridique principal de la CNUCED.

« Quelle place pour les pays africains dans la globalisation ? » ; Publication du Centre français du Commerce extérieur. Séminaire – décembre 2000. « Livre blanc sur la proposition de Directive Cacao/Chocolat de la Commission de l’Union européenne », publié en collaboration avec le cabinet international d’avocats Gide Lorette et Nouel, en 1997.

« L’Europe face aux enjeux stratégiques de l’équilibre alimentaire mondial ». publiée par la section Agriculture et Alimentation du Conseil économique et social de France – Paris, janvier 1995. « Systèmes d’Intégration économique en Amérique latine » Université de Louvain (Belgique), 1978.

En outre, l’Ambassadeur GAUZE, a animé de nombreux séminaires économiques et donné des conférences à travers le monde sur des thèmes en rapport avec le développement, l’économie des produits à marché, le commerce international, la diplomatie économique, les produits de base … ;

· « le renforcement des capacités dans les secteurs de l’assurance et de la réassurance en Afrique (CNUCED) ».

· « les risques encourus par les pays ACP en cas de non-signature des Accords de Partenariat Economique (APE) au 31 décembre 2007 » (Fondation Friedrich Ebert).

· « les enjeux de la nouvelle dimension européenne de la sécurité alimentaire ; cas de l’Ochratoxine A. ou OTA dans les produits alimentaires » (Ministère de l’Agriculture).

· Les négociations du Cycle de Doha pour le développement à l’OMC et la perspective UEMOA » (Commission de l’UEMOA-Ouagadougou).

· « les normes de qualité facteurs de compétitivité industrielle et commerciale » (Séminaire des qualiticiens de Côte d’Ivoire).

· « le système commercial multilatéral OMC/CNUCED ; termes et fonctionnalités ». (Ecole de Commerce Abidjan).

· « la négociation, facteur d’inter-action politique, économique et sociale constructive » (Ecole Nationale d’Administration ENA).

· « l’accès au marché des produits de base agricoles : cas du café ». (CNUCED). · « traitement national en matière d’impositions et de réglementations intérieures (les taxes à l’exportation). Les perspectives GATT, OMC et UE (Dakar-ENDA.T.M).

· « la dimension politique de la coopération ACP-UE (Séminaire des journalistes économiques de Côte d’Ivoire).

· « la problématique de l’intégration économique régionale en Afrique de l’Oues

t, le cas de l’UEMOA. (Réseau des journalistes économiques de l’Afrique de l’Ouest).

· « l’Accord de Cotonou et les critères de performance » (Réseau des journalistes économiques).

· « l’accord de Cotonou et la gouvernance polycentrique » (Fondation Friedrich Ebert).

· « l’éligibilité de la société civile aux fonds mis en place dans le cadre de l’Accord de Cotonou » (Fondation Friedrich Ebert).

· « l’Accord de Cotonou et la problématique des Accords de Partenariat Economique (APE)» (Fondation Friedrich Ebert).

· « De Yaoundé à Cotonou en passant par Lomé : Bilan de 37 années de coopération ACP-UE » (Réseau des parlementaires de l’UEMOA).

· « Les négociations du Cycle de Doha : Etat des lieux et Perspectives de développement (Commission de l’UEMOA – Bamako).

· « Accord de Partenariat Economique (APE) : objectif et cas de figure » (Fondation Friedrich Ebert).

· « les enjeux des négociations des Accords de Partenariat Economique (APE) et les perspectives de développement de la Côte d’Ivoire » (UEMOA – Ouagadougou).

· « L’Europe face aux enjeux stratégiques de l’équilibre alimentaire mondial ». Audition et publication par la section Agriculture et Alimentaire du Conseil Economique et Social publiée à Paris en janvier 1995.

· « Système d’intégration économique en Amérique latine » Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) (1978).

LANGUES

Il parle le français, l’anglais avec des notions d’espagnol et de portugais.

Distinctions et publications

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

L’Ambassadeur Guy-Alain GAUZE est titulaire de plusieurs distinctions honorifiques:

· Commandeur de l’Ordre du Mérite Ivoirien (Juillet 2002) ;

· Commandeur de l’Ordre National de la République de Côte d’Ivoire (septembre 2000) ;

· Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole ivoirien (avril 1998) ;

· Grand Croix de l’Ordre National du Mérite de la Colombie (octobre 1997) ;

· Global Leadership J.A. (janvier 1995) ;

· Grand Croix de l’Ordre de Rio Branco du Brésil (Septembre 1993) ;

· Grand Officier de l’Ordre du Mérite du Portugal (avril 1991).

Sapel MONE

