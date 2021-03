Inhumation de hambak: la lecture du Saint Coran pour le repos éternel de son âme

م

‎ وصل الله على سيدنا محمد

‎تحية طيبة وسلاما مباركا/حضرة أعضاء اتحاد طلاب كوت ديفوار بجمهورية مصر العربية

‎فيما يتعلق بجنازة فقيدنا اللامع معالي رئيس الوزراء [أحمد بكايوكو ] عقدنا جلسة لتلاوة القرآن الكريم بتاريخ ١٩-٣-٢٠٢١ على روحه ليحله الله في رحمته، جلسة نظمها معالي سفير جمهورية كوت ديفوار [تيموتيه إيذون] بجمهورية مصر العربية وحضر خلالها عدد من الطلاب مع الموظفين في السفارة. نسأل الله أن يتغمده في رحمته وأسكنه فسيح جناته.





Au nom d’Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammad

Salutations distinguées et Paix bénie Chers / Membres de l’union des étudiants ivoiriens en République Arabe d’Égypte

Relative à l’inhumation de notre illustre disparu. Son Excellence Mr le premier ministre Ahmad Bakayoko. Nous avons tenu une séance de la lecture du Saint Coran le 19-3-2021 pour le repos éternel de son âme. Séance organisée par Son Excellence l’ambassadeur de la République de Côte D’Ivoire auprès de la République Arabe d’Égypte Mr Timothee Ezouan au cours de laquelle un bon nombre des étudiants ont été présents, et les personnels de l’ambassade.

Nous implorons la miséricorde et le paradis céleste de Allah pour son âme.

Konate Ibrahim Secrétaire Général de l’union des étudiants en République Arabe d’Égypte, université islamique (AL-Azhar)

