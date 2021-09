Inhumation Skelly : la confrontation entre les deux familles

Il y a problème, la famille de l’artiste (baoulé) s’oppose à sa famille mauritanienne.

” La famille maternelle qui est au village de Konankankro n’est pas du tout d’accord avec le fait que leur fils de Konankankro soit enterré en ville, à Bouaké. Skelly a bien un village et c’est dans son village à Konankankro que ses parents maternels souhaitent l’enterrer.

La mère de Skelly, notre maman, veut que son fils soit enterré dans son village à Konankankro. Et voilà que la famille paternelle qui est d’origine Mauritanienne refuse et souhaite faire l’inhumation en ville, à Bouaké. Où a-t-on vu ça ? c’est un manque de respect pour la famille maternelle qui est restée avec leur fils Francis (Skelly) de son enfance jusqu’à ses derniers jours ” a révélé son frère Eddie à vibe radio.

Sapel MONE

Comments

comments