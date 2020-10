La Côte d’Ivoire est en deuil: Marcel Zadi Kessy a tiré sa révérence

Loin d’être une rumeur comme ce fut en juillet 2020, Marcel Zadi Kessy a tiré sa révérence à Abidjan dans sa 84è année.

L’ex-patron de Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) et de la Société de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire (SODECI) était très malade et les rumeurs l’avaient à plusieurs reprises annoncé pour mort. Le 13 juillet 2020, la grande famille Zadi Kessy, les amis et connaissances avaient été surpris d’apprendre sur les réseaux sociaux, la légèreté avec laquelle, il est annoncé le décès de leur fils .

Cette fois, Zadi Kessy est décédé, la famille du défunt affirme que l’ancien Président du Conseil national du patronat ivoirien de 1993 à 1998 est bel et bien décédé.

Biographie

Né en 1936 à Yacolidabouo (département de Soubré), dans la région du sud-ouest de la Côte-d’Ivoire, Marcel Zadi Kessy a fait des études d’ingénieur des techniques d’équipement rural. Il entre dans l’administration ivoirienne, d’abord au ministère de l’agriculture, puis dans une société d`état chargée du développement agricole (satmaci).

Au début des années 1970, Marcel Zadi Kessy quitte le secteur public ivoirien pour la société de distribution d’eau de Côte-d’Ivoire (SODECI), qui est la première société privée de distribution d’eau en Afrique, puisque c’est depuis 1959 que l’Etat ivoirien a concédé au secteur privé l’exploitation du service public d`eau dans le pays.

Après avoir occupé successivement les fonctions de chef de service, de Directeur de département, de Directeur général adjoint et de Directeur général, Marcel Zadi Kessy devient Président Directeur général de la Sodeci en 1985.

En 1990, à la création de la compagnie Ivoirienne d`Electricité (CIE), lors de la privatisation du secteur électrique ivoirien, Marcel Zadi Kessy en devient le Président Directeur Général.

Il a cumulé ainsi depuis plus de dix ans, les fonctions de PDG des deux sociétés, qui ont en charge l’exploitation des services publics d’eau et d’électricité en Côte d’Ivoire. Depuis Juin 2002, il est le Président des Conseils d`administration des deux entreprises.

En dehors de la SODECI-CIE et du Groupe Bouygues, Marcel ZADI KESSY a assumé et assume encore d’autres fonctions au plan international. Il a été Président Fondateur de l’Union Africaine des Distributeurs d’Eau ( devenue Association Africaine de l’eau) et est actuellement Membre du Conseil d’administration de l’association Internationale de l`Eau (AIE).

Il exerce par ailleurs la fonction dadministrateur dans plusieurs sociétés (Ecobank, Ciprel, Gras-Savoie, etc). Il est Président du Conseil dadministration de la Société Africaine dEau Minérale (SADEM), ancienne filiale de la SODECI quil a fondée et qui distribue la marque AWA.

En 2009, à la suite de l’entrée des entreprises qu’il dirige dans le capital de Finagestion, il a été nommé PCA de cette société de droit français.

Depuis Octobre 1998, Marcel ZADI KESSY a publié aux Editions CEDA et CLE ” Culture africaine et Gestion de l’entreprise moderne “, un livre qui rend compte de sa riche et longue carrière de dirigeant d’entreprise.

C’est un livre qui traduit la vision de l’auteur sur le développement de l’Afrique, en général, et sur celui de ses entreprises, en particulier. Il est le témoignage dune expérience menée avec conviction depuis plus de vingt ans par Marcel ZADI KESSY, et à partir de laquelle il pense que le progrès durable des entreprises sur le continent ne se fera qu’au prix de l’adaptation du management aux réalités culturelles des peuples africains.

Le Président ZADI KESSY est aussi préoccupé par le développement du monde rural en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire. Depuis plusieurs années, il joue un rôle majeur dans l’amélioration du bien-être économique et social des populations de son village et de sa région. Sa vision : promouvoir un développement qui implique les populations rurales pour combattre efficacement la pauvreté. En lieu et place des ” projets clé en main “, qui n`ont pas connu le succès escompté, il prône la participation active des communautés bénéficiaires, à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des équipements collectifs et des projets productifs.

Pour promouvoir cette approche, il a créé depuis sept ans une Organisation non gouvernementale baptisée OUYINE (Solidarité en langue Bété). Elle a pour vocation de traduire dans la réalité sa vision du développement dans les campagnes. Il a consacré à cette expérience son nouveau livre qui est paru sous le titre ” Développement de proximité et Gestion des Communautés villageoises “.

Au plan politique, M. Marcel Zadi Kessy a été conseiller économique et social sous la Première République. Il est actuellement vice-président du PDCI-RDA.

Le Président ZADI KESSY anime de nombreuses conférences au plan national et international sur les problèmes de management des entreprises et du développement économique et social de l`Afrique.

Nommé en mai 2011, Président du Conseil Economique et Social par les nouvelles autorités ivoirienne, il a été remplacé par Diby Koffi Charles à ce poste en juin 2016.

Il décède des suites d’une longue maladie le mercredi 14 octobre 2020.

Distinctions et publications

Grand officier de l’Ordre national de Côte d’Ivoire

Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur Française Docteur honoris causa du Réseau des universités des sciences et technologies des pays d’ Afrique au sud du Sahara.

Renaissances africaines (avec Jean-Luc Mouton), éditions Ilots de résistance, 2010 (ISBN 2917088109)

Responsabilité politique et développement de proximité, éditions Secom Médias, 2007 (ISBN 2952691428)

Développement de proximité et gestion des communautés villageoises, éditions Eburnie, 2004 (ISBN 2847700757)

Culture africaine et gestion de l`entreprise moderne, éditions Ceda, 1998 (ISBN 2863942913)

Principales fonctions occupées

Président du Conseil économique et social de Côte d’Ivoire depuis le 19 mai 2011 Président du conseil d’administration de la CIE et de la SODECI de juin 2002 à mai 2011 Président du Conseil national du patronat ivoirien de 1993 à 19983 Président-directeur général de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) depuis 1990 Président-directeur général de la Société de distribution d’eau de la Côte d`Ivoire (SODECI) depuis 1985

Citations

“L’époque coloniale, malgré les dégâts causés, a transmis à l’Afrique, à travers la culture technicienne et scientifique, les germes du changement. Et surtout, une ouverture à d`autres cultures”, Marcel Zadi Kessy

Sapel MONE

Comments

comments