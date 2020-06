La Haye/ Décès de la sœur de Charles Blé Goudé : la réaction de Laurent Gbagbo

L’ex Ministre des jeunes patriotes de Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé a perdu hier mercredi 10 juin 2020 sa sœur NATHALIE MONOKO GNEPO, Décès survenu à Paris. Informé, l’ex-Président Ivoirien, Laurent Gbagbo, récemment libre des ses mouvements, actuellement à Bruxelles a exprimé sa compassion a son compagnon de la CPI.

Charles Blé Goudé manifeste sa reconnaissance :

“MERCI PRÉSIDENT, MERCI PAPA POUR TA COMPASSION

Hier, dès qu’il a été informé du Décès de ma sœur, le président Laurent Gbagbo m’a téléphoné pour s’enquérir de mes nouvelles et me présenter ses condoléances. Ma famille se joint à moi pour traduire notre gratitude au président Laurent Gbagbo. Merci papa pour ta compassion. Ainsi que j’ai pu le dire au téléphone, je tiens et je tiendrai le coup malgré la douleur. Le chemin est encore long, les obstacles nombreux. Et pourtant nous devons avancer.

Merci président, merci papa.” Le Ministre Charles Blé Goudé sur sa page Facebook ce matin.

Sapel MONE

