la Miss USA 2019, Cheslie Kryst, est décédée à l’âge de 30 ans

La Miss USA 2019, avocate a sauté d’un bâtiment de 60 étages au 350 W. 42nd St. vers 7h15 le dimanche 30 janvier et a été retrouvé mort dans la rue en contrebas, ont indiqué des sources.

Kryst, vivait au neuvième étage de l’immeuble, était seule lorsqu’elle a sauté et a été vue pour la dernière fois sur une terrasse du 29e étage, ont indiqué des sources, selon le New York Post.

Quelques heures à peine avant de sauter, Kryst a écrit sur sa page Instagram : “Puisse cette journée vous apporter repos et paix.”

Selon la police, l’ancienne Miss USA a laissé une note donnant tout à sa mère mais n’a pas fourni d’explication à son geste.

