L’annonce de la mort de Gene Deitch, réalisateur de Tom et Jerry et Popeye, à l’âge de 95 ans

L’illustrateur oscarisé et célèbre réalisateur de Tom et Jerry, Gene Deitch, est décédé à l’âge de 95 ans. Gene est décédé dans son appartement à Prague le jeudi 16 avril, mais aucune cause de décès n’a encore été communiquée. Son éditeur tchèque, Petr Himmel, a confirmé la nouvelle, affirmant que Gene est mort « de façon inattendue ».

Gene, dont le nom complet était Eugene Merrill Deitch, a travaillé comme dessinateur pour l’aviation nord-américaine avant d’être enrôlé dans l’armée et d’amorcer une formation de pilote. Il a été libéré pour des raisons médicales en 1944 et est retourné travailler dans le monde de l’art commercial, après quoi sa carrière d’animation a décollé.

En 1958, Deitch a été sélectionné aux Oscars pour son film Sidney’s Family Tree. Il a ensuite remporté l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation pour son film Munro en 1960, et a été sélectionné deux fois dans la même catégorie en 1964 pour Here’s Nudnik et How to Avoid Friendship.

Au cours de sa carrière, Gene a travaillé comme directeur artistique chez Terrytoons, sous 20th Century Fox, où il a créé des personnages comme Sidney l’éléphant, Gaston Le Crayon, Clint Clobber et Terr’ble Thompson.



Il a ensuite travaillé avec Rembrandt Films dans les années 1960 pour produire un certain nombre de dessins animés comme Popeye, ainsi qu’une douzaine de courts métrages Tom et Jerry pour Metro-Goldwyn-Mayer.

Il a également coproduit et réalisé une série de courts métrages Krazy Kat de King Features pour la télévision et créé une série originale pour enfants intitulée The Bluffers.

Gene laisse dans le deuil sa femme et ses trois fils de son premier mariage.

Avec ipnoze.com

Comments

comments