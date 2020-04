Le coupé-décalé vient de perdre l’un de ses vaillants guerriers, Stéphane Abou DJ (S Ballon d’Or)

Le coupé-décalé vient de perdre l’un de ses vaillants «guerriers». DJ S Ballon d’Or, c’est de lui qu’il s’agit, a déposé à jamais le micro, hier 14 avril 2020.

La grande faucheuse a encore endeuillé le monde de la musique urbaine en Côte d’Ivoire, précisément le coupé-décalé. L’un des vaillants représentants du rythme lead de la musique urbaine ivoirienne, Stéphane Abou plus connu sous le nom de scène DJ S Ballon d’Or, est décédé hier 14 avril 2020. Une semaine exactement après qu’il ait lancé un appel à ses amis et connaissances de prier pour lui afin que Dieu le sorte du mal qui le rongeait, car mal en point. «Famille, priez beaucoup pour moi oh !», avait-il publié sur son compte Facebook officiel, le 7 avril 2020. Malheureusement, le disc-jockey et chanteur ne se remettra pas de cette maladie.

Selon les informations qui nous parviennent, DJ S Ballon d’Or a succombé d’une longue maladie. De fait, ce mal pernicieux l’a rongé 6 mois durant, le rendant quasi inopérant. Disc-jockey de cabine, Stéphane Abou alias DJ S Ballon d’Or était aussi chanteur. Il faisait partie de l’élite des artistes de la plus grande commune de Côte d’Ivoire, Yopougon.

