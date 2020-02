Le couple Bédié et le PDCI apportent leur soutien à la famille N’Sikan

A l’occasion de l’ouverture des funérailles de Kouamé Konan N’Sikan et de son épouse N’guessan N’goran décédés respectivement le 09 janvier 2019 et le 23 décembre 208, à la Pisam à Abidjan, le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié et son épouse Henriette se sont rendus, mardi 25 février 2020, au domicile, de feu N’Sikan, à Vridi Cité, pour apporter leur compassion à la famille éplorée. Pour la circonstance, le couple Bédié avait, à ses côtés, le Secrétaire exécutif en chef du PDCI, Maurice Kakou Guikahué, plusieurs vice-présidents, notamment le Général Gaston Ouassénan Koné, Gnamien N’goran, Léopoldine Tiézan Coffie, Boby Assa et plusieurs autres cadres de la direction du parti septuagénaire. Au nom du président Bédié, le doyen N’Dri Yocoli a situé le cadre de la rencontre. « Nous avons appris la douloureuse nouvelle qui nous a frappés, notamment le décès de M et Mme N’sikan. Informé, le président Bédié ne pouvait pas resté en marge, lui et son épouse ont tenu à venir ce jour apporter leur compassion à la famille éplorée et au canton ‘’Gblo’’ », a-t-il expliqué.

Visiblement heureux de cet élan de solidarité du couple Bédié, le porte-parole de la famille N’sikan, François Kouadio, a salué l’initiative du président et sa délégation. « C’est la preuve que N’Sikan n’a jamais été seul », a-t-il déclaré. Aussi, au nom de la famille, il a adressé, en retour, au nom de la famille, les condoléances au couple Bédié et au PDCI.

Par ailleurs, en reconnaissance du militantisme avéré de feu N’Sikan, le Secrétaire exécutif en chef du PDCI, Maurice Kakou Guikahué, a annoncé que le parti organisera une journée d’hommage à Konan N’Sikan, ce mercredi 4 février 2020, au siège du PDCI, à Cocody. Mais avant, une veillée militante est prévue pour demain jeudi 27 février 2020, à la résidence de feu N’sikan, à Vridi.

