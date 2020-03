Le programme des Obsèques de Charles Koffi Diby à présent connu, la présence massive des militants PDCI-RDA demandé

COMMUNIQUE DU PDCI-RDA

SEM Henri KONAN BÉDIÉ, Président du PDCI-RDA, Madameet famille,

Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUE, Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA et Madame,

ont le regret de porter à la connaissance des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA, le rappel à Dieu, le 07 décembre 2019, à Abidjan, de :

Charles Koffi DIBY,

Vice-Président du PDCI-RDA

Membre du Bureau Politique

Grand Officier de l’Ordre du Bélier

Ex-Président du Conseil Economique Social Environnemental et Culturel

Ex-Président de l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS)

Ex-Député de Bouaflé S/P

Ex-Président du Conseil Régional de la Marahoué

Ex-Ministre d’Etat,

Ministre des Affaires Etrangères

Ex-Ministre de l’Economie et des Finances

Ex-Directeur Général du Trésor Public

Le programme des obsèques s’établit comme suit :

SAMEDI 29 FEVRIER AU LUNDI 02 MARS 2020

18H00 : Présentation des condoléances :

• Résidence familiale à Cocody (Abidjan)

• Résidence secondaire à Bouaflé

20H00 : Fin des condoléances

VENDREDI 06 MARS 2020

19H00 : Veillé militante : Résidence familiale à Cocody (Abidjan)

LUNDI 09 MARS 2020

19H00 : Veillée chrétienne Cathédrale Saint Paul du Plateau (Abidjan)

MERCREDI 11 MARS 2020

08H30 : Levée du Corps sur le parvis de la Cathédrale Saint Paul du Plateau (Abidjan)

10H15 : Messe à la Cathédrale Saint Paul du Plateau (Abidjan)

14H30 : Cérémonie d’hommage, au Siège du Parti, à Cocody.

SAMEDI 14 MARS 2020

10H00 : Messe de requiem (Stade municipal de Bouaflé)

12H05 : Honneurs militaires (Stade municipal de Bouaflé)

12H45 : Transfert de la dépouille à Pakouabo

13H30 : Inhumation au mausolée familial (Pakouabo)

DIMANCHE 15 MARS 2020

11H00 : Messe d’action de grâces

•Eglise Catholique de Bouaflé

Le Président du Parti invite les militantes, militantes, sympathisantes et sympathisantes du PDCI-RDA, à participer massivement à toutes les étapes des obsèques pour rendre un hommage mérité à ce grand militant et plus particulièrement à la cérémonie d’hommage du Parti qui aura lieu mercredi 14 mars 2020 à 14H30, au Siège du PDCI-RDA à Cocody.

Fait à Abidjan, le 27 février 2019

P/ Le Président du PDCI-RDA

p.o. Le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA

Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUE.

