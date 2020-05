Les populations de Tiassalé rendent un dernier hommage à l`ex-maire Sylla Soualio

Les populations des communes de Tiassalé et de Ndouci ont rendu un dernier hommage, vendredi, à Sylla Soualio, ex-maire de la commune.

A la salle des mariages de la mairie de Tiassalé où la cérémonie officielle d’hommage a eu lieu, les différentes intervenants à la tribune n’ont pas tari d’éloges pour celui qui fut maire de 2013 à 2018. C’est son successeur, Assalé Tiémoko Antoine, qui a ouvert le bal des hommages en reconnaissant les valeurs humaines et sociales de l’illustre disparu.

Pour lui, le maire Sylla Soualio était si généreux que les bureaux de la mairie ont été transformés en un service social. Sa famille politique, le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix ( Rhdp) représentée par une importante délégation conduite par l’ambassadeur Maurice Bandaman, dont de nombreux responsables se sont succédé au pupitre.

Elle a reconnu que le parti perd un militant combatif et généreux. Tous ont assuré sa femme et ses enfants de leur soutien. Au nom de la famille biologique et des cadres de la sous préfecture de Tiémé, le colonel Sylla Bassitigui, a remercié les populations et les cadres de l’Agneby-Tiassa pour avoir adopté leur fils et pour lui avoir rendu un hommage mérité.

Sylla Soualio est décédé le 15 mai. Après avoir été le dernier maire de la commune de Tiassalé qui comprenait celle de Ndouci, il était aussi conseiller économique, social, environnemental et culturel. Il a été conduit à sa dernière demeure vendredi au cimetière municipal de Ndouci après la prière mortuaire à la grande mosquée de Ndouci.

