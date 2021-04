L’hommage de Sasha au rappeur Earl Simmons ”DMX” décédé à White Plains

La fille de DMX, Sasha, a posté dimanche sur son compte Instagram différentes photos et vidéos de souvenirs avec son père disparu vendredi dernier à l’âge de 50 ans.

La jeune femme de 20 ans a écrit en légende de sa publication un texte poignant. “Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens. Mon jumeau, je t’aime. Nous étions la même personne et je suis heureuse d’avoir eu la chance d’être ta fille. Je me souviendrai de toi comme d’une personne drôle, charismatique, émotive, vraie, compréhensive et aimante.”, a-t-elle écrit.

Le rappeur décédé à White Plains, dans l’État de New York où il était hospitalisé après une overdose, était le père de 15 enfants qu’il a eus avec neuf femmes différentes. Earl Simmons, de son vrai nom, s’était fait tatouer dans le cou la référence biblique “Exode 1: 7”. “Il est dit : ‘Soyez féconds et multipliez-vous et vos enfants hériteront du monde.'”, avait-il déclaré à ce sujet auprès de GQ.

Perle Lola

Comments

comments