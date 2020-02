Madame Simone Gbagbo présente ses condoléances à la famille Ouassénan Koné

Ce jeudi 13 février 2020, Madame Simone EHIVET GBAGBO, deuxième vice-présidente du Front Populaire Ivoirien (FPI) a conduit une forte délégation de son parti au domicile du général Gaston OUASSÉNAN KONÉ, qui a perdu sa belle-mère Catherine OKOU épouse GNANZOU.

La délégation comprenait des cadres du FPI notamment les vices presidents Laurent AKOUN et Nicolas DJÉTOUA, le SGA César ETOU, et l’honorable GUIPIÉ YORO.

Au nom de la délégation, le directeur de cabinet de Madame Simone EHIVET, Monsieur Corentin AKPA a révélé le motif de leur présence. « La Première Dame est là ce matin en son nom personnel et au nom du président LAURENT GBAGBO pour vous dire yako. Les relations qui lient Madame GBAGBO au Général et son épouse, sont des relations séculaires. Ce sont des relations qui remontent de très loin» a-t-il déclaré.

Le général Gaston OUASSÉNAN KONÉ dit ne pas être surpris de l’acte de Madame Simone EHIVET GBAGBO. Il a rappelé à cet effet, l’immense respect que lui voue son hôte du jour depuis des décennies. « Comme l’a rappelé son porte parole, nos relations datent de bien loin. J’étais commandant supérieur de la gendarmerie et son père était gendarme. Depuis cette époque, elle m’a toujours appelé “papa”. Je ne suis pas surpris. Ma famille et moi, sommes très sensibles à cet acte de sympathie et de compassion qu’elle nous manifeste» a dit l’ancien ministre de la Sécurité. En retour, il a prié Dieu de protéger Madame Simone EHIVET GBAGBO et sa délégation.

Le porte parole de la famille éplorée, Emmanuel TAPÉ a affirmé que l’inhumation de la mère de l’épouse du général Gaston OUASSÉNAN KONÉ aura lieu ce samedi 15 février dans un village de Gagnoa.

AbidjanTV

