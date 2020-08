Maël Houon à son père, DJ Arafat: « Aucun discours ne peut décrire ce que je ressens »

12 août 2019- 12 août 2020, un an a près la mort de son père, Maël Houon garde de bons souvenirs de son Papa adoré, DJ Arafat. Son message adressé à son défunt Père décédé le 12 août 2019 ne reste point inaperçu.

Il y a un an, DJ Arafat rejoignait le Père céleste laissant derrière lui, ses enfants, sa veuve et sa famille. Un an après cette triste nouvelle qui a plongé la Côte d’Ivoire dans un deuil indescriptible, Maël pense qu’aucun discours ne peut décrire ce qu’il ressent avec la mort de son père, Arafat. « Ce n’est pas facile mais comme tu m’as toujours enseigné d’être fort, j’y arriverai. Je le ferai pour toi, pour t’honorer, comme tu as toujours tout fait pour moi », a écrit le petit garçon.

Selon lui, ce 12 août 2020, il a décidé d’être dans le recueillement et la prière parce que le plus important est que son père repose en paix. « Je tiens à remercier tous tes fans des 4 coins du monde qui depuis 1 an m’envoient des messages de soutien, de réconfort, d’encouragement… Merci du fond du cœur! Merci à ta chine bien-aimée ! », va-t-il préciser?

A en croire Maël Houon, son père DJ Arafat a laissé un héritage musical qu’il implore Dieu de leur donner la force de pérenniser. « Je sais, tout le monde croit avoir le meilleur père… Mais vous vous trompez, le mien était le meilleur », a-t-il lancé, pour conclure.

Sapel MONE

Comments

comments