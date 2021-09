Marie-Thérèse Houphouët-Boigny rend hommage à Tchikaya, née Madeleine Yao Kacoubla

Une étoile de la Côte d’Ivoire s’est éteinte,Tchikaya, née Madeleine Yao Kacoubla Première femme diplômée de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) , major de la première promotion du cycle supérieur de l’Ena en 1965,Ancien député du PDCI-RDA , membre de l’Association des Femmes Ivoiriennes a tiré sa révérence le lundi 27 septembre 2021.

Les hommage en mémoire de la regretté compatriote se multiplient.

Marie-Thérèse Houphouët-Boigny à son tour rend hommage à une battante femme.

“Puisse Dieu l’accueillir auprès de lui.” elle continue en citant cet extrait de la défunte.

” Mon exemple a donné le goût des études aux jeunes filles. Des générations de jeunes filles après moi ont travaillé dans des secteurs d’activités qui jusque-là étaient réservés aux hommes.[…]A l’époque, elles étaient confinées dans de petites tâches, on les ameutait pour applaudir tel ou tel homme politique ; on les rassemblait pour venir faire à manger aux hommes. Mais aujourd’hui, je dois reconnaître qu’il y a un peu plus de femmes à des postes importants. C’est vrai qu’elles ne sont pas toutes à des postes de décision, mais le regard que les hommes posent sur elles aujourd’hui est différent.”

Madeleine Tchikaya.

