Mme Bro-Grébé bénéficie d’un fort taux de sympathie des Ivoiriens au décès de sa fille

La résidence de feue la fille ainée de Geneviève Bro-Grébé à la Riviera Golf ne désemplit pas. Parents, amis et connaissance s’y succèdent depuis le tragique décès de Mme Taqui née Cynthia Bro-Grébé . La jeune pharmacienne a été brusquement arrachée à l’affection des siens en début de semaine dernière suite à une crise cardiaque.

Les condoléances sont présentées à la famille à la tête de laquelle se trouvent ses oncles paternels de Kpapékou et sa mère, l’ex-ministre des sports Geneviève Bro-Grébé. Femme au grand cœur, femme populaire, Mme Bro-Grébé bénéficie d’un fort taux de sympathie de la part des Ivoiriens. C’est ce que confirme l’élan de solidarité observé autour d’elle depuis la perte de sa fille. Difficile de trouver une place pour stationner les véhicules dans la rue où se trouve la résidence de la défunte.Les gens viennent individuellement mais aussi en groupes. Ils se succèdent par vagues. Des jeunes et des vieux, des valides mais aussi des moins valides. On aperçoit des vieilles personnes s’appuyant sur leur canne venir s’incliner devant le portrait de la défunte et saluer sa génitrice. Celle-ci, avec la force d’une éternelle combattante est assise et reçoit tout le monde. Mais la détresse est là. Perceptible chez tous, visiteurs comme proches de la défunte. Si ce n’était pas par respect des mesures barrières dues à la COVID-19, chacun se serait jeté dans les bras de la Grande Dame éplorée.

On assiste à cet élan de solidarité alors que les dates officielles ne sont pas encore connues. Les familles paternelle Beté de Ouragahio et maternelle Akyé d’Alepé doivent s’accorder pour les fixer.

Dan Opéli

