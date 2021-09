Monde: le compositeur Grec Mikis Theodorakis a tiré sa révérence

Figure importante de la résistance grecque, grand compositeur rendu célèbre grâce à sa musique du film Zorba Le Grec, celui qui a popularisé le sirtaki, Mikis Theodorakis est décédé à Athènes à l’âge de 96 ans. Pour lui rendre hommage, nous vous proposons de retrouver une archive de l’émission Ciné-Son, diffusée en 2010, avec l’écrivain Pierre Mertens et Gilles Remy.

Si on le connaît surtout pour sa musique du film mythique Zorba Le Grec de Michael Cacoyannis, Mikis Theodorakis a également composé nombre de musiques pour le réalisateur franco-grec Costa Gavras, tels que “Z” ou “Etat de siège”. Il collabore avec Costa Gavras autour de films qui l’intéresse et où la matière politique est fort présente. Cette volonté de lutter contre les régimes dictatoriaux est d’ailleurs fortement ancrée en Mikis Theodorakis, lui qui sera un véritable symbole de résistance pour son pays.

Mikis Theodorakis n’a pas écrit que de la musique de film, loin de là, on lui doit plus d’un millier de mélodies, il a composé de la musique symphonique, de la musique de chambre, des oratorios, mais aussi des ballets et des opéras.

Pour lui rendre hommage, nous proposons d’écouter une archive, une émission Ciné-Son de 2010, présentée par Pascale Vanlerberghe, avec la participation du musicologue Gilles Remy et de l’écrivain Pierre Mertens.

