Monika veuve de Skelly sur PPLK

” Je l’ai eu au téléphone à la veille de sa mort, sa voix était bizarre et il m’a dit que c’était grave. J’ai appelé Sniper ( Manager de Skelly) pour venir le voir ici en Côte d’Ivoire. Je préparais mon voyage et c’est là que Sniper m’a téléphoné pour m’annoncer la mauvaise nouvelle. Mon époux était très conscient de la vie et de la mort.

Ce n’est qu’à la veille de sa mort que j’ai entendu qu’il avait un cancer. J’irai à Bouaké dans la maison qu’on a construite et je serai avec sa famille pour les obsèques “

Merci pour ton comportement à l’africaine.

Courage Monika, Yako à vous et à sa famille.

Perle Lola

Comments

comments