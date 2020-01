Mort accidentel de Kobe Bryant dans un accident d’Helicopter en Californie

Basket: la star de la NBA Kobe Bryant s’est tuée dans un accident d’hélicoptère, Personne n’aurait survécu à bord. On ne sait pas si la compagne du joueur, Vanessa Bryant, ni ses quatre filles, font partie des victimes.

L’ex-joueur vedette des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant est mort dans un accident d’hélicoptère survenu dimanche, à Calabasas, en #Californie.

né le 23 août 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie, est un joueur de basket-ball américain ayant évolué dans la franchise NBA des Lakers de Los Angeles pendant vingt saisons, entre 1996 et 2016. Quintuple champion NBA, il est l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.

Sélectionné en 13e position lors de la draft 1996 de la NBA par les Hornets de Charlotte, alors qu’il est lycéen, il est immédiatement transféré aux Lakers de Los Angeles. Après plusieurs saisons d’apprentissage dans la NBA, il forme avec #Shaquille O’Neal l’un des duos les plus dominants de l’histoire de la NBA, réalisant un triplé historique en 2000, 2001 et 2002. Après un échec lors des finales 2004, il devient le leader de son équipe et réalise des performances individuelles, bien qu’on lui reproche alors son manque d’altruisme. En 2006, il inscrit notamment 81 points contre les #Raptors de Toronto, soit la deuxième performance de l’histoire de la NBA.

Il change son numéro 8 pour le numéro 24 avant la saison 2006-2007 qu’il termine en tant que meilleur marqueur de points. En 2008, il est désigné meilleur joueur de la saison régulière (#MVP). Il remporte deux nouveaux titres en 2009 et 2010. Après plusieurs tentatives manquées et trois dernières saisons entachées de blessures, Kobe Bryant met un terme à sa carrière le 13 avril 2016, après un dernier match durant lequel il inscrit 60 points. Après vingt saisons dans la même franchise, il compile 1 346 matches en NBA et a marqué un total de 33 643 points. Il est désigné joueur de la décennie 2000 par la NBA. Bryant est également double champion olympique 2008 et 2012 avec l’équipe des États-Unis.

Le 18 décembre 2017, ses deux maillots (les numéros 8 et 24) ont été retirés par les Lakers de Los Angeles et ont été gravés en haut du Staples Center en compagnie des autres légendes de la franchise. Kobe Bryant est à ce jour le seul joueur de l’histoire de la #NBA à avoir deux numéros gravés au plafond d’une même franchise.

Agence de Presse Régionale

Comments

comments