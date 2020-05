Mort dans un accident de circulation, le petit Koffy Emmanuel Elpherge fils du Pr Adonis-Koffy Laurence était déjà un Champion

Koffy Emmanuel Elpherge fils du Pr Adonis-Koffy Laurence a été tué le samedi 23 mai 2020 avec sa mère et son père Guillain Koffy en plein sport à Cocody.

Le petit Koffy Emmanuel Elpherge fils du Pr Adonis-Koffy Laurence était déjà un Champion plein de vie mais hélas la mort a frappé tôt dans la matinée du samedi 23 mai 2020, à Cocody- Angré, cité « SOLEIL 2 ».

Les premiers renseignements fournis par les services de l’Etat indiquent que les victimes ont été mortellement percutées par un véhicule de marque HYUNDAI, type TUCSON, immatriculé 4974 JE 01, dont le conducteur aurait perdu le contrôle à l’amorce du virage au lieu précité.

Il ressort également que le véhicule impliqué avait à son bord trois (03) occupants, tous en état d’ébriété très avancé.

Le ministre ivoirien du transport Amadou Koné a vite réagi suite à la mort du Pr Adonis-Koffy Laurence et son mari Guillain Koffy le samedi 23 mai 2020 à Cocody en rassurant les familles des victimes et l’opinion nationale que toute la lumière sur les circonstances exactes de l’accident sera faite dans les brefs délais et la loi s’appliquera dans toute sa rigueur aux mis en cause.

C’est lieu de rappeler chacune et chacun à ses responsabilités quant à la circulation sur les voies publiques et au respect du code de route.

