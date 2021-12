Nécrologie : décès de l’arrangeur émérite DJAGUEN ABOUE

Le monde du show biz ivoirien est en deuil. L’arrangeur émérite, DJAGUEN ABOUE a quitté définitivement son studio pour un monde sans retour. L’annonce de son décès vient d’être faite.

DJAGUEN ABOUET, un nom qui a rimé avec le showbiz ivoirien

De son vrai Nom à l’état civil il se nomme NIAMIEN CLAUDE ABOUET plus connu sous le nom de DJAGUEN ABOUET. Un nom qui se retrouve dans presque toutes les chansons.

L’une des premières personne à donner une valeur, un sens au métier de managers d’artistes en Côte d’ivoire.

Homme charismatique, travailleur infatigable, il effectue ses premiers pas dans le showbiz grâce à un artiste du nom de BABA NICO qui a fait la fierté de la musique ivoirienne. Ancien pompiste dans une station en zone 4 où il alignait boulot et management.

Djaguen Abouet de par son talent révèle une multitude d’artistes ivoiriens.

Premier producteur et manager des Djigbôs, un groupe qui le révèle à un niveau de sa carrière. Le succès est immédiat, alors Djaguen n’hésite pas à se lancer dans une véritable marée médiatique en utilisant les moyens de bords. Sollicité par plusieurs maisons en son temps afin de gérer la carrière de leurs artistes, il devient le cœur du management en Côte d’ivoire car tout ce qu il touchait lui réussissait. Djaguen devient l’homme incontournable du showbiz ivoirien. Il est celui là qui a propulsé SOUM Bill pour la première fois afin de réussir son premier grand concert au palais de la culture salle Francois LOUGAH ce qui faisait de l’artiste le premier à avoir inaugurer le palais de la culture, concert organisé par Monsieur KADER Djiré.

De part sa détermination il parvient à aller aux kora avec Soum Bill, là encore le travail sera bel et bien récompensé car la TEAM se retrouve sur les bords de la lagune Ebrié avec un trophée des kora.

Co-Producteur de DJ Jacob, Djaguen devient la machine tournante pour toutes maisons de distribution car il est celui là même qui était appelé LA MAIN DE DIEU. Il finit par se positionner en tant que L’ICÔNE DU MANAGEMENT EN CÔTE D’IVOIRE.

Président de la première association des managers de Côte d’Ivoire, il est celui là même qui décide de réorganiser ce secteur managérial.

Manager de plusieurs artistes Zouglou dont Baba Nico ,Les Djigbôs, YODE ET SIRO, Soum BILL, MELEKÊ FATÔ,…. et j’en passe.

DJAGEN la base du succès de plusieurs artistes en Côte d’ivoire tout genre musical confondu. Il redonne la joie et le succès à une multitude d’artistes. Bon nombre d artistes garderont toujours en souvenir ce monument du management ivoirien.

Hommage à cet grand Homme de la culture. Celui là même qui a été la source d’inspiration d’une génération.

DJAGEN Abouet, c’est plus 30 ans de carrière dans le milieu de Manager d’Artiste en Côte d’ivoire.

Honneurs au Monument DJAGUEN ABOUET.



Condoléances au milieu du showbiz.

