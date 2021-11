Nécrologie : Décès de l’écrivain Isaïe Biton Koulibaly dans la nuit du mardi 09 à mercredi 10 novembre 2021

Né le 7 juin 1949 à Abidjan-Treichville, il a été classé, en 2002, par le magazine français L’Express, parmi les 100 personnes qui font bouger la Côte d’Ivoire.

Il fit ses études primaires et secondaires et ses études universitaires à l’université d’Abidjan.⁣ ⁣ Il décède à Abidjan le 10 novembre 2021.

il obtient un diplôme de l’école de rédaction de Paris. Il est par ailleurs le correspondant permanent du magazine international féminin Amina depuis plus de quinze ans.

Isaie Biton Koulibaly obtient en 2002 pour son roman “Merci l’artiste” le prix NYONDA honorant le père du théâtre gabonais Vincent de Paul NYONDA, le grand prix ivoirien des lettres en 2005 avec “Puissance des lettres”, le prix Yambo Ouelogueum en 2008 avec “Et pourtant, elle pleurait” etc. Il était le responsable du service littéraire des nouvelles éditions (NEI) depuis plus de 30 ans. Cependant le 13 janvier 2005, Isaie Biton Koulibaly fait valoir ses droits à la retraite.

saie Biton Koulibaly est spécialisé dans la littérature de genre (fantastique, romance, etc.), c’est un des auteurs les plus lus en Côte d’Ivoire.

Livres

Littérature enfantine

1978 : La légende de Sadjo, (Ceda)

1979 : Le destin de Bakary, (Ceda)

Nouvelles

1978 : Les deux amis, (Nei)

1982 : Le domestique du Président, (Vallesse),

1987 : Ah ! les femmes, (Koralivre/Les classiques ivoiriens),

1991 : Ah ! les hommes, (Koralivre/Les classiques ivoiriens),

1991 : L’immeuble des célibataires, (Koralivre/Les classiques ivoiriens),

1995 : Encore les femmes, toujours les femmes, (Koralivre/ Les classiques ivoiriens),

1998 : Mon mari est un chauffeur de taxi, (Koralivre/Les classiques ivoiriens),

1999 : Que Dieu protège les femmes, (Koralivre/Les classiques ivoiriens),

2003 : Au nom du désir, (Nei),

2004 : ! Ah, las mujeres… ! , traduction en espagnol de “Ah, les femmes” (Primerapersona),

2007 : Le lit est tout le mariage, (Frat-Mat éditions),

2012 : Enchaînée pour l’amour d’un homme, (Les classiques ivoiriens).

Romans

1977 : Ma joie en Lui, (Nei),

1989 : Le sang, l’amour et la puissance, (L’Harmattan),

1999 : Sur le chemin de la gloire, (Koralivre),

1999 : Merci l’artiste, Prix Nyonda 2001 des lycées du Gabon (Nei),

2005 : Et pourtant, elle pleurait, Prix Yambo Ouelogueum 2008 (Frat-Mat éditions),

2007 : La bête noire, Meilleure vente de la Librairie de France groupe 2008 (Frat-Mat éditions),

2008: Christine, (Les Classiques ivoiriens),

20136 : Le jour de demain, sous presse[réf. nécessaire], (Frat-Mat éditions),

2012 : La parenthèse délicieuse, (NEI),

2012 : Les désœuvrés du crépuscule, (Diasporas noires, édition en ligne).

Études

2005 : La puissance de la lecture, grand prix ivoirien des lettres, Kaïlcedra, 2006 (Koralivre/Les classiques ivoiriens),

2006 : Comment aimer un homme africain, (Koralivre/Les classiques ivoiriens),

2006 : Comment aimer une femme africaine, (Koralivre/Les classiques ivoiriens).

Chroniques

Savoir aimer, 2011, 3e Prix Librairie de France Groupe 2011, (Go Magazine),

Littérature sentimentale Adoras (Sous le pseudonyme de B. Williams)

Sugar daddy,2011, une jeune fille aime un tonton (Nei),

Tu seras mon épouse (Nei).

Préface d’ouvrages

La communication rapproche les hommes, Concours graine d’écrivain Orange

Pouvoir de femme (Mari-Constance Komara)

Plumes de femmes, une écriture en effervescence (Oumou Armande Sangaré Diarra)

Regards sur la crise ivoirienne à la lumière de Dieu, Tome 2 (Sébastien Zahiri Ziki)

Les coups de la vie (Anzata Ouattara)

Jo Bleck (Carlos Guédé Gou)

Affres, hics d’aujourd’hui (Awaba, NEI/CEDA)

Sapel

